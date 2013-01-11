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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 13:34 BJT

重发-表格: 韩国央行修正2012和2013年经济预估,公布首份2014年预估

(重发以对齐表格)

路透首尔1月11日 - 韩国央行修正对2012年和2013年的经济预估,并首次公布对2014年的经济预估,以下为预估细节:

(除说明外,均为较上年同期的变动百分比)

2012年　　　　　　　 2013年 2014年

修正后预估 *前次预估 修正后预估 *前次预估 首次预估

国内生产总值(GDP) 2.0 2.4 2.8 3.2 3.8

民间消费 1.8 1.7 2.8 3.0 3.4

资本投资 -1.5 1.5 2.7 5.0 6.4

建设投资 -0.9 0.2 2.5 2.9 2.0

^商品出口 3.6 3.4 5.5 7.5 8.2

^商品进口 2.1 2.4 4.0 6.9 8.0

消费者物价指数(CPI) 2.2 ~2.2 2.5 2.7 2.8

核心通胀率(%) 1.6 ~1.6 2.3 2.5 2.6

失业率(%) 3.2 ~3.2 3.3 3.2 3.2

经常帐(10亿美元) 43.0 34.0 32.0 25.0 27.0

----------------

最近几年实际GDP增幅(%)

2011 3.6

2010 6.3

2009 0.3

2008 2.3

2007 5.1

2006 5.2

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* 2012年10月11日公布

^ 以数量计

~ 韩国统计局公布的实际数据(完)

(编译 杜明霞; 审校 程琳)
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