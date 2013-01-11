重发-表格: 韩国央行修正2012和2013年经济预估,公布首份2014年预估

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔1月11日 - 韩国央行修正对2012年和2013年的经济预估,并首次公布对2014年的经济预估,以下为预估细节:
(除说明外,均为较上年同期的变动百分比)
2012年 2013年 2014年
修正后预估 *前次预估 修正后预估 *前次预估 首次预估
国内生产总值(GDP) 2.0 2.4 2.8 3.2 3.8
民间消费 1.8 1.7 2.8 3.0 3.4
资本投资 -1.5 1.5 2.7 5.0 6.4
建设投资 -0.9 0.2 2.5 2.9 2.0
^商品出口 3.6 3.4 5.5 7.5 8.2
^商品进口 2.1 2.4 4.0 6.9 8.0
消费者物价指数(CPI) 2.2 ~2.2 2.5 2.7 2.8
核心通胀率(%) 1.6 ~1.6 2.3 2.5 2.6
失业率(%) 3.2 ~3.2 3.3 3.2 3.2
经常帐(10亿美元) 43.0 34.0 32.0 25.0 27.0
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最近几年实际GDP增幅(%)
2011 3.6
2010 6.3
2009 0.3
2008 2.3
2007 5.1
2006 5.2
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* 2012年10月11日公布
^ 以数量计
~ 韩国统计局公布的实际数据(完)
(编译 杜明霞; 审校 程琳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。