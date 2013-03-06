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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 11:14 BJT

韩国金融: 2月外资流入韩债规模攀抵28个月高位--金融监督管理局

路透首尔3月6日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周三表示，2月外资投资韩国债券净额升至28个月高位，因看好韩元 将持续升值并预计韩国央行将进一步降息。

该局在声明中指出，外资上月增持韩债3.53万亿(兆) 韩元(32.3亿美元)，为2010年10月以来最大月度增幅。

泰国投资人上月增持韩债1.09万亿韩元，为两年多以来最大增幅。FSS一名官员表示，泰国央行及其他的政府相关基金敲进韩国债券，但他并未提供细节。

中国及瑞士2月分别增持韩债2,330亿韩元及2,300亿韩元。该名FSS官员指出，中国主权投资人及瑞士央行均有投资。

截至2月底，外资持有韩债规模达93.7万亿韩元的纪录高位，反映出外资对这项资产的需求升温。

外资2月份亦敲进1.51万亿韩元韩股，中国投资者当月购买韩股规模高达1.24万亿韩元。(完) (编译 龚芳; 审校 张涛)

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