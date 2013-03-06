韩国金融: 2月外资流入韩债规模攀抵28个月高位--金融监督管理局

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透首尔3月6日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周三表示，2月外资投资韩国债券净额升至28个月高位，因看好韩元 将持续升值并预计韩国央行将进一步降息。
该局在声明中指出，外资上月增持韩债3.53万亿(兆) 韩元(32.3亿美元)，为2010年10月以来最大月度增幅。
泰国投资人上月增持韩债1.09万亿韩元，为两年多以来最大增幅。FSS一名官员表示，泰国央行及其他的政府相关基金敲进韩国债券，但他并未提供细节。
中国及瑞士2月分别增持韩债2,330亿韩元及2,300亿韩元。该名FSS官员指出，中国主权投资人及瑞士央行均有投资。
截至2月底，外资持有韩债规模达93.7万亿韩元的纪录高位，反映出外资对这项资产的需求升温。
外资2月份亦敲进1.51万亿韩元韩股，中国投资者当月购买韩股规模高达1.24万亿韩元。(完) (编译 龚芳; 审校 张涛)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。