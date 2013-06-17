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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 10:11 BJT

韩国金融: 6月韩国股市和债市的外资规模下滑

路透首尔6月17日 - 根据韩国金融监督管理局(FSS)周一公布的数据显示，6月13日止当月，韩国股市和债市的外资净投资下降6万亿(兆)韩元，主因是到期债券的偿付。

FSS提交议会的数据显示，外国投资者6月1-13日净买入3.6万亿韩元韩债，但净投资减少2.8万亿韩元。

这表明韩国发债人在6月前两周内向外国投资者支付了约6.4万亿韩元用于到期债券的偿付。

外国投资者在6月1-13日净卖出3.2万亿韩元韩股，而5月全月则净买入1.1万亿。(完) (编译 石冠兰 审校 郑茵)
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