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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 09:02 BJT

韩国经济：韩国对日圆快速下跌感到担忧--企划财政部官员

路透首尔5月10日 - 韩国企划财政部官员周五称，韩国对日圆下跌速度感到担忧，并在研究是否需要新举措缓解其影响。(完)
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