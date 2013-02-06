更新版-韩元汇率: 韩国当局对韩元/日圆涨势发出警告,因损及出口

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路透首尔2月6日 - 韩国企划财政部一官员周三称,韩国当局密切关注日圆/韩元汇率的急速下跌,并警告可能入市干预以遏制这种跌势,因日圆骤降大大损及韩国的出口竞争力.

市场当下愈发担心日圆快速贬值将冲击那些与日本企业直接竞争的韩国出口商,该官员的上述讲话打压韩元 脱离日高.

Hyundai Futures分析师Lee Dae-ho称,企划财政部的表态似乎旨在对冲日本央行总裁白川方明提前三周离任消息的影响.之前有消息称,白川方明决定3月卸任,这意味着日本央行可能提前推出更多积极的货币刺激政策.

"有关日本央行总裁的消息表明,央行或将应日本执政党要求加快放松货币政策,因此韩国当局试图让市场对潜在干预措施保持警戒,"Lee说.

虽然这些应对措施的出台时间尚不明确,但一些分析师称,如果韩元兑美元和日圆继续升值,决策者就可能宣布新措施.

可能的措施包括,调低银行外汇衍生品交易仓位的规模限制,以及对外汇和债券交易征税.

韩元在该官员发表讲话后旋即下跌,0308GMT时,韩元/美元报1,089.2韩元,日高为1,083.5,周二此间市场收盘报1,087.0.日圆/韩元 脱离日低11.5783.

韩元/日圆去年上扬22.8%,今年迄今再度上涨5.6%.(完)