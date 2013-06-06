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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 07:13 BJT

韩国数据：第一季经季调GDP修正后为较前季成长0.8%，同比增长1.5%

路透首尔6月7日 - 韩国央行周五公布修正数据显示，该国经济第一季经季节调整后较前季成长0.8%，前值为成长0.9%。

第一季国内生产总值(GDP)修正后较上年同期增长1.5%，与前值相同。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
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