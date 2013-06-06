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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 07:23 BJT

表格：韩国第一季GDP修正后较前季成长0.8%，略低于初值

路透首尔6月7日 - 下表为韩国央行公布的2013年1-3月国内生产总值(GDP)修正值细节:

较前季变动百分比,经季节调整:

修正值 *初估值

GDP成长率 0.8 0.9

各产业成长率:

农林渔业 -4.4 -4.5

制造业 1.3 1.4

建筑业 4.0 3.7

服务业 0.7 0.7

支出增长

民间消费 -0.4 -0.3

资本投资 2.6 3.0

建筑投资 4.1 2.5

商品出口 3.0 3.2

商品进口 2.5 2.5

修正值 *初估值

(较上年同期百分比变化)

GDP成长率 1.5 1.5

各产业成长率:

农林渔业 0.3 0.2

制造业 1.0 1.1

建筑业 1.1 0.9

服务业 1.8 1.9

支出增长

民间消费 1.5 1.6

资本投资 -11.9 -11.5

建筑投资 2.4 0.7

商品出口 3.4 3.6

商品进口 1.8 1.8

^过去几季GDP成长率(百分比变化)

较前季 较上年同期

2012年第四季 0.3 1.5

2012年第三季 0.0 1.6

2012年第二季 0.3 2.4

2012年第一季 0.8 2.8

2011年第四季 0.4 3.4

2011年第三季 0.8 3.6

2011年第二季 0.8 3.5

2011年第一季 1.3 4.3

往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):

2012 2.0

2011 3.7

2010 6.3

2009 0.3

2008 2.3

2007 5.1

* 4月25日公布的初值.

^ 2011-2012年期间部分季度数据有所修正。(完)
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