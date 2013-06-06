表格：韩国第一季GDP修正后较前季成长0.8%，略低于初值

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔6月7日 - 下表为韩国央行公布的2013年1-3月国内生产总值(GDP)修正值细节:
较前季变动百分比,经季节调整:
修正值 *初估值
GDP成长率 0.8 0.9
各产业成长率:
农林渔业 -4.4 -4.5
制造业 1.3 1.4
建筑业 4.0 3.7
服务业 0.7 0.7
支出增长
民间消费 -0.4 -0.3
资本投资 2.6 3.0
建筑投资 4.1 2.5
商品出口 3.0 3.2
商品进口 2.5 2.5
修正值 *初估值
(较上年同期百分比变化)
GDP成长率 1.5 1.5
各产业成长率:
农林渔业 0.3 0.2
制造业 1.0 1.1
建筑业 1.1 0.9
服务业 1.8 1.9
支出增长
民间消费 1.5 1.6
资本投资 -11.9 -11.5
建筑投资 2.4 0.7
商品出口 3.4 3.6
商品进口 1.8 1.8
^过去几季GDP成长率(百分比变化)
较前季 较上年同期
2012年第四季 0.3 1.5
2012年第三季 0.0 1.6
2012年第二季 0.3 2.4
2012年第一季 0.8 2.8
2011年第四季 0.4 3.4
2011年第三季 0.8 3.6
2011年第二季 0.8 3.5
2011年第一季 1.3 4.3
往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):
2012 2.0
2011 3.7
2010 6.3
2009 0.3
2008 2.3
2007 5.1
* 4月25日公布的初值.
^ 2011-2012年期间部分季度数据有所修正。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。