韩国经济：今年经济潜在增长率最低为3.3%--央行报告

路透首尔5月2日 - 韩国央行周四在一份报告称，根据2010/2012年间的数据估算，在没有通胀压力的情况下，今年韩国经济潜在增长率最低仅为3.3%。

韩国央行4月时预测，今年下半年韩国经济增长年率也为3.3%。

周四的报告似乎支持了央行总裁金仲秀的看法，即只要韩国经济仍在复苏，并接近潜在增长率，就不必急于进一步放宽货币政策。

韩国央行周二公布的会议记录显示，在4月11日的政策会议上，央行以4-3的票数决定维持利率不变，有三位央行政策委员支持降息。

周四这份报告预估的潜在增长区间在3.3-3.8%.

韩国经济去年仅增长了2%，目前看来复苏的速度大幅低于去年年末时的预测。韩国央行预计今年的增长率为2.6%。

央行总裁金仲秀多次强调潜在增长率的重要性，该指标是央行货币政策委员决定指标利率 时考虑的因素之一。(完)