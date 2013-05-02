韩国经济：今年经济潜在增长率最低为3.3%--央行报告

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透首尔5月2日 - 韩国央行周四在一份报告称，根据2010/2012年间的数据估算，在没有通胀压力的情况下，今年韩国经济潜在增长率最低仅为3.3%。
韩国央行4月时预测，今年下半年韩国经济增长年率也为3.3%。
周四的报告似乎支持了央行总裁金仲秀的看法，即只要韩国经济仍在复苏，并接近潜在增长率，就不必急于进一步放宽货币政策。
韩国央行周二公布的会议记录显示，在4月11日的政策会议上，央行以4-3的票数决定维持利率不变，有三位央行政策委员支持降息。
周四这份报告预估的潜在增长区间在3.3-3.8%.
韩国经济去年仅增长了2%，目前看来复苏的速度大幅低于去年年末时的预测。韩国央行预计今年的增长率为2.6%。
央行总裁金仲秀多次强调潜在增长率的重要性，该指标是央行货币政策委员决定指标利率 时考虑的因素之一。(完)
(编译 李春喜 审校 李爽)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选