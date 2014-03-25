韩国数据：第四季经季节调整的GDP修正后较上季增长0.9%，持平前值

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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路透首尔3月26日 - 韩国央行周三公布的修正数据显示，第四季经季节调整后的国内生产总值(GDP)较上季增长0.9%，与前值相同。
央行表示，第四季GDP修正后较上年同期增长3.7%，自前值的增长3.9%下修，主要是因为基年自2005年改为2010年。
但2013年其它季度的GDP修正值同比增幅均因基年调整而上修，使得全年增长率也自前值2.8%上修为3.0%。
央行去年底表示，将自3月开始采用新的国际标准来计算GDP，将研发等新部门的贡献也纳入其中。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。