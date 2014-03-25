韩国数据：第四季经季节调整的GDP修正后较上季增长0.9%，持平前值

路透首尔3月26日 - 韩国央行周三公布的修正数据显示，第四季经季节调整后的国内生产总值(GDP)较上季增长0.9%，与前值相同。

央行表示，第四季GDP修正后较上年同期增长3.7%，自前值的增长3.9%下修，主要是因为基年自2005年改为2010年。

但2013年其它季度的GDP修正值同比增幅均因基年调整而上修，使得全年增长率也自前值2.8%上修为3.0%。