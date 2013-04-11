韩国央行：意外维持利率在2.75%不变

期货日报：上海螺纹钢期货开启台阶式下跌行情
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
这是韩国央行连续第六个月维持利率稳定。路透访问的22位分析师中只有四位预计利率持稳，其余18位均预计降息25个基点。
韩国央行迄今为止一直对该国经济稳步复苏持谨慎乐观态度，尽管复苏速度非常缓慢，但新任总统朴槿惠的执政当局已要求全力刺激经济。
北韩(朝鲜)威胁发动核战争令朝鲜半岛紧张局势加剧，这一因素目前也拖累韩国经济，可以看到的最直接的影响就是韩国国内消费者和企业支出方面。(完) (编译 白云/李爽; 审校 王兴亚/蔡美珍)
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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