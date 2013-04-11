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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 09:35 BJT

韩国央行：意外维持利率在2.75%不变

这是韩国央行连续第六个月维持利率稳定。路透访问的22位分析师中只有四位预计利率持稳，其余18位均预计降息25个基点。

韩国央行迄今为止一直对该国经济稳步复苏持谨慎乐观态度，尽管复苏速度非常缓慢，但新任总统朴槿惠的执政当局已要求全力刺激经济。

北韩(朝鲜)威胁发动核战争令朝鲜半岛紧张局势加剧，这一因素目前也拖累韩国经济，可以看到的最直接的影响就是韩国国内消费者和企业支出方面。(完) (编译 白云/李爽; 审校 王兴亚/蔡美珍)
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