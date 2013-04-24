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货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 07:29 BJT

韩国数据：第一季经季节调整GDP初值为较前季增长0.9%，远高于预期

路透调查25位分析师的预估中值为，韩国第一季经济较前季增长0.6%。去年第四季经济为增长0.3%。

韩国央行公布的数据显示，第一季GDP初值较上年同期增长1.5%，路透调查分析师预计为增长1.4%。去年第四季为增长1.5%。

分析师此前表示，日圆下跌及北韩(朝鲜)局势紧张肯定在今年前三个月打压了韩国出口和国内支出。

经季节调整后第一季民间消费较前季下降0.3%，但资本投资增长3.0%。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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