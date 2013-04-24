韩国数据：第一季经季节调整GDP初值为较前季增长0.9%，远高于预期

全球金市：金价持稳，地缘政治疑虑提供支撑
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
路透调查25位分析师的预估中值为，韩国第一季经济较前季增长0.6%。去年第四季经济为增长0.3%。
韩国央行公布的数据显示，第一季GDP初值较上年同期增长1.5%，路透调查分析师预计为增长1.4%。去年第四季为增长1.5%。
分析师此前表示，日圆下跌及北韩(朝鲜)局势紧张肯定在今年前三个月打压了韩国出口和国内支出。
经季节调整后第一季民间消费较前季下降0.3%，但资本投资增长3.0%。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
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