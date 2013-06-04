韩国经济：央行总裁与财长承诺将积极回应日圆贬值等外部不确定因素

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透首尔6月4日 - 韩国央行总裁与企划财政部长周二誓言将对日益升高的外部不确定因素作出回应，提及日圆贬值与美国可能缩减刺激计划等风险因素。
“政府与央行达成一致，将在国际问题的讨论中对量化宽松等问题的负面影响做出积极回应，”企划财政部与央行在5月底会议后的联合声明中称。
该声明并未详说政府和央行拟采取哪些具体政策措施，来支撑韩国经济。
这是企划财政部长官玄旿锡今年初就任以来与央行总裁金仲秀的首次会晤。
声明中未提及利率政策。自韩国总统朴槿惠2月底就任以来，政府和执政党官员一直公开要求央行降息。韩国央行在5月9日会议上已经降息，来帮助加强政府刺激措施的效果。
4月数据显示，韩国经济今年第一季经季节调整后较上季增长0.9%，但较上年同期仅有1.5%的成长，步伐持平于上一季创下的三年低点。
韩国已经表示，日圆 自去年底以来的全面下滑是韩国经济面临的一个关键风险。
日圆兑韩元 比八个月前下跌了21%，使日本出口商获得相比韩国对手的重要价格优势。(完) (编译 隋芬; 审校 侯向明)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。