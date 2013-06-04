韩国经济：央行总裁与财长承诺将积极回应日圆贬值等外部不确定因素

路透首尔6月4日 - 韩国央行总裁与企划财政部长周二誓言将对日益升高的外部不确定因素作出回应，提及日圆贬值与美国可能缩减刺激计划等风险因素。

“政府与央行达成一致，将在国际问题的讨论中对量化宽松等问题的负面影响做出积极回应，”企划财政部与央行在5月底会议后的联合声明中称。

该声明并未详说政府和央行拟采取哪些具体政策措施，来支撑韩国经济。

这是企划财政部长官玄旿锡今年初就任以来与央行总裁金仲秀的首次会晤。

声明中未提及利率政策。自韩国总统朴槿惠2月底就任以来，政府和执政党官员一直公开要求央行降息。韩国央行在5月9日会议上已经降息，来帮助加强政府刺激措施的效果。

4月数据显示，韩国经济今年第一季经季节调整后较上季增长0.9%，但较上年同期仅有1.5%的成长，步伐持平于上一季创下的三年低点。

韩国已经表示，日圆 自去年底以来的全面下滑是韩国经济面临的一个关键风险。