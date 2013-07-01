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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 09:57 BJT

韩国经济：6月数据显示经济复苏仍然脆弱

这些指标表明韩国经济依旧承压，韩国官员所预测的逐步复苏还存在很大的不确定性。

汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)亦显示，韩国6月制造业活动为五个月来首次萎缩，指数创七个月来最低水平，出口订单下降，加重市场更加怀疑韩国政府能否达成今年2.7%的增长率新目标。

“韩国制造业状况走弱，反映了需求不振，某种程度上也反映日圆持续疲软的影响，”汇丰控股分析师Ronald Man在新闻稿中表示，“如果下行趋势继续，料对韩国增长前景不利，并迫使韩国决策官员采取更多刺激政策。”(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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