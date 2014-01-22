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货币新闻 | 2014年 1月 23日 星期四 07:16 BJT

韩国数据：第四季GDP较前季增长0.9%，与市场预估一致

央行公布，第四季民间消费经季节调整较前季增长0.9%，同期生产设施投资增长6.4%。

第四季GDP初值为较上年同期增长3.9%，路透调查中的分析师预期中值为增长4.0%。第三季为增长3.3%。

央行还公布，韩国2013年GDP增速加快至2.8%，2012年为增长2.0%。此外，央行还预计今年GDP增速将进一步加快至3.8%。(完) (编译 徐文焰/许娜；审校 侯向明/张涛)
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