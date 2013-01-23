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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 07:38 BJT

表格: 韩国第四季GDP增速初值较前季有所加快

路透首尔1月24日 - 下表为韩国央行公布2012年10-12月(第四季)国内生产总值(GDP)初值的细节:

(较上季变动百分比,经季节调整):

2012年第四季 *2012年第三季

GDP成长率 0.4 0.1

各产业GDP成长率:

农林渔业 5.7 -4.1

制造业 0.0 -0.4

建筑业 -0.7 2.8

服务业 0.5 0.1

民间消费 0.8 0.7

资本投资 -2.8 -4.8

建筑投资 -1.3 0.1

商品出口 -1.2 2.8

商品进口 -1.1 1.8

(较上年同期变动百分比)

2012年第四季 *2012年第三季

GDP成长率 1.5 1.5

各产业GDP成长率:

农林渔业 -2.2 -0.2

制造业 1.3 1.1

建筑业 -2.5 -1.8

服务业 2.2 2.4

民间消费 2.8 1.6

资本投资 -5.1 -6.5

建筑投资 -4.1 -0.2

商品出口 4.0 2.9

商品进口 3.1 1.1

(较上年度)

2012 2011

GDP成长率 2.0 3.6

各产业GDP成长率:

农林渔业 -1.0 -1.0

制造业 2.2 7.1

建筑业 -1.3 -5.6

服务业 2.4 2.6

民间消费 1.8 2.2

资本投资 -1.8 3.8

建筑投资 -1.5 -6.5

商品出口 3.7 10.0

商品进口 2.3 6.6

过去几季GDP成长率:

较前季 较上年同期

2012第二季 0.3 2.3

2012第一季 0.9 2.8

2011第四季 0.3 3.3

2011第三季 0.8 3.6

往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):

2010 6.3

2009 0.3

2008 2.3

2007 5.1

* 2012年12月6日修正值(完)

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