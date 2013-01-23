表格: 韩国第四季GDP增速初值较前季有所加快

《汇市简讯》新西兰元/日圆后市依然偏空
0117GMT * 两种货币在过去24小时的趋势分歧，将新西兰元/日圆推至11月17日以来低点76.90 * 目前较周五收盘78.02下跌将近1.5% * 风险偏好减弱促使资金流出新西兰元流入日圆 * 整体交易基调看来仍旧预示该交叉汇率走低 * 技术位图表： http://reut.rs/2o0A9uW * 若跌破76.90，将下看11月15日所及低点76.67，最新报77.25/35 (完) (编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透首尔1月24日 - 下表为韩国央行公布2012年10-12月(第四季)国内生产总值(GDP)初值的细节:
(较上季变动百分比,经季节调整):
2012年第四季 *2012年第三季
GDP成长率 0.4 0.1
各产业GDP成长率:
农林渔业 5.7 -4.1
制造业 0.0 -0.4
建筑业 -0.7 2.8
服务业 0.5 0.1
民间消费 0.8 0.7
资本投资 -2.8 -4.8
建筑投资 -1.3 0.1
商品出口 -1.2 2.8
商品进口 -1.1 1.8
(较上年同期变动百分比)
2012年第四季 *2012年第三季
GDP成长率 1.5 1.5
各产业GDP成长率:
农林渔业 -2.2 -0.2
制造业 1.3 1.1
建筑业 -2.5 -1.8
服务业 2.2 2.4
民间消费 2.8 1.6
资本投资 -5.1 -6.5
建筑投资 -4.1 -0.2
商品出口 4.0 2.9
商品进口 3.1 1.1
(较上年度)
2012 2011
GDP成长率 2.0 3.6
各产业GDP成长率:
农林渔业 -1.0 -1.0
制造业 2.2 7.1
建筑业 -1.3 -5.6
服务业 2.4 2.6
民间消费 1.8 2.2
资本投资 -1.8 3.8
建筑投资 -1.5 -6.5
商品出口 3.7 10.0
商品进口 2.3 6.6
过去几季GDP成长率:
较前季 较上年同期
2012第二季 0.3 2.3
2012第一季 0.9 2.8
2011第四季 0.3 3.3
2011第三季 0.8 3.6
往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):
2010 6.3
2009 0.3
2008 2.3
2007 5.1
* 2012年12月6日修正值(完)
0117GMT * 两种货币在过去24小时的趋势分歧，将新西兰元/日圆推至11月17日以来低点76.90 * 目前较周五收盘78.02下跌将近1.5% * 风险偏好减弱促使资金流出新西兰元流入日圆 * 整体交易基调看来仍旧预示该交叉汇率走低 * 技术位图表： http://reut.rs/2o0A9uW * 若跌破76.90，将下看11月15日所及低点76.67，最新报77.25/35 (完) (编译 郑茵 审校 杜明霞)
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