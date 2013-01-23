表格: 韩国第四季GDP增速初值较前季有所加快

韩国政经：软件大亨安哲秀获国民之党提名角逐总统

路透首尔4月4日 - 韩国软件大亨安哲秀周二获得中间派的国民之党提名角逐总统大位。这是他在2012年放弃总统雄心后，再度大张旗鼓投入5月9日的总统宝座竞争。