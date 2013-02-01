《韩国经济焦点》1月数据显示韩国经济复苏仍存疑,央行料进一步降息

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
"尽管出口因外部形势改善而复苏,但企业投资依然受抑,受累于韩元兑日圆汇率的不确定性及房价持续下跌,因此国内需求仍未复苏,"Tong Yang Securities首席分析师Lee Chul-hee称.
其它指标突显出国内需求依旧疲弱,其中通胀率守在远低于央行目标区间下端的水平,房价连续第七个月下跌,制造业活动亦在萎缩.
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**分析师预计韩国央行将降息**
1月出口年增长幅度为11个月来最高,但这是受到工作日比上年同期增加的影响,而主要出口地欧洲和美国经济快速增长还遥遥无期.
政府担心出口商或许已经开始受到韩元兑主要货币,尤其是日圆持续上涨的冲击.
"出口数据开始反映(日圆/韩元汇价)的影响通常会有点时滞,"知识经济部官员Han Jin-hyun说.
"基于我们获悉的信息,本土企业的获利受到很大冲击,我们认为这最终将影响到出口,"他说.
2012年第四季,韩元/美元上涨3.8%,因市场对风险资产的胃纳改善,韩元/日圆大幅上涨了16.5%,因日本央行开始加大实施量化宽松措施的力度.
韩元走坚应能通过降低通胀和进口价格,帮助改善国内需求环境,但房地产市场持续疲软,出口行业回升缓慢将可能抵消需求的增加.
韩国最大的抵押贷款提供商--国民银行的数据显示,韩国1月房价连续第七个月下跌,房价因此出现逾三年来首次按年下滑.
尽管新出口订单增加,但韩国1月汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)仍小幅下降,突显韩国国内需求不振.
另一项政府数据显示,韩国1月年通胀率从前月的1.4%升至1.5%,远低于央行2.5%-3.5%的目标区间.
通胀受抑,给了央行在物价上涨风险较低的情况下进一步降息的空间,这也可能会帮助遏制韩元的涨势,因从投资韩国债券中迅速赚取收益的预期或受限.
韩国央行1月连续第三个月维持指标利率 在2.75%不变,但削减了2013年的经济成长和通胀率预估,这促使分析师预计央行至少还会降息一次.
"韩国央行会降息,因为物价涨势预计不会加快,而且韩元 最终会保持强势,"Meritz Securities的分析师Park Hyung-jung说.
"其他亚洲国家,最近的例子像是印度,都在实施降息或准备这么做.韩国很有可能追随这个趋势."(完)
(编译 张荻/许娜/白云/隋芬;审校 田建华/丁琦)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
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