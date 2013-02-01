《韩国经济焦点》1月数据显示韩国经济复苏仍存疑,央行料进一步降息

"尽管出口因外部形势改善而复苏,但企业投资依然受抑,受累于韩元兑日圆汇率的不确定性及房价持续下跌,因此国内需求仍未复苏,"Tong Yang Securities首席分析师Lee Chul-hee称.

其它指标突显出国内需求依旧疲弱,其中通胀率守在远低于央行目标区间下端的水平,房价连续第七个月下跌,制造业活动亦在萎缩.

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**分析师预计韩国央行将降息**

1月出口年增长幅度为11个月来最高,但这是受到工作日比上年同期增加的影响,而主要出口地欧洲和美国经济快速增长还遥遥无期.

政府担心出口商或许已经开始受到韩元兑主要货币,尤其是日圆持续上涨的冲击.

"出口数据开始反映(日圆/韩元汇价)的影响通常会有点时滞,"知识经济部官员Han Jin-hyun说.

"基于我们获悉的信息,本土企业的获利受到很大冲击,我们认为这最终将影响到出口,"他说.

2012年第四季,韩元/美元上涨3.8%,因市场对风险资产的胃纳改善,韩元/日圆大幅上涨了16.5%,因日本央行开始加大实施量化宽松措施的力度.

韩元走坚应能通过降低通胀和进口价格,帮助改善国内需求环境,但房地产市场持续疲软,出口行业回升缓慢将可能抵消需求的增加.

韩国最大的抵押贷款提供商--国民银行的数据显示,韩国1月房价连续第七个月下跌,房价因此出现逾三年来首次按年下滑.

尽管新出口订单增加,但韩国1月汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)仍小幅下降,突显韩国国内需求不振.

另一项政府数据显示,韩国1月年通胀率从前月的1.4%升至1.5%,远低于央行2.5%-3.5%的目标区间.

通胀受抑,给了央行在物价上涨风险较低的情况下进一步降息的空间,这也可能会帮助遏制韩元的涨势,因从投资韩国债券中迅速赚取收益的预期或受限.

韩国央行1月连续第三个月维持指标利率 在2.75%不变,但削减了2013年的经济成长和通胀率预估,这促使分析师预计央行至少还会降息一次.

"韩国央行会降息,因为物价涨势预计不会加快,而且韩元 最终会保持强势,"Meritz Securities的分析师Park Hyung-jung说.

"其他亚洲国家,最近的例子像是印度,都在实施降息或准备这么做.韩国很有可能追随这个趋势."(完)