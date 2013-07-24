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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 07:26 BJT

韩国经济：第二季GDP增长率初值为1.1%，市场预估为增0.8%

这是韩国自2011年第一季扩张1.3%以来的最快季度增幅，说明该国经济已走出低谷。

韩国央行公布，第二季经季节调整后的民间消费增加0.6%，第一季为下滑0.4%。资本支出下降0.7%，前季为增长2.6%。

韩国GDP较上年同期增长2.3%，市场预估中值为增2.0%，第一季为上升1.5%。(完)
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