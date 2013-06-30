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货币新闻 | 2013年 7月 1日 星期一 07:18 BJT

表格：韩国6月整体通胀年率持平于前月触及的近14年最低点

--6月CPI较上年同期增幅持平于5月的1.0%，为1999年9月触及0.8%以来的最低水平。

--6月核心CPI较上年同期增幅较5月1.6%有所回落。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽/王丽鑫)
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