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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 11:15 BJT

韩国央行：2014年初通胀仍将低于目标区间，将密切关注通胀趋势

韩国央行表示，将密切关注美联储缩减刺激政策、新兴市场增长放慢以及美国财政不确定性的影响。

韩国央行本月稍早时预测，2014年韩国通胀年率料上升2.3%，2015年上升2.8%，不过通胀率上行和下行的风险仍保持中性。(完)

(编译 石冠兰/田建华/李春喜; 审校 蔡美珍/张若琪/高琦)
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