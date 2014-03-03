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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 07:16 BJT

表格：韩国2月CPI同比升1.0%，低于预期且为2013年10月以来最低升幅

路透3月4日 - 韩国统计机构周二公布的数据显示：

* 2月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.3%(路透调查预估为上升0.4%)

* 2月CPI较上年同期上升1.0%(路透调查预估为上升1.1%)，低于1月的上升1.1%且为2013年10月上升0.9%以来的最低水准

* 2月核心CPI较上年同期上升1.7%，为连续第二个月增长1.7%

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 0.3 1.0

按行业分类

农业,畜牧业,水产 7.76 1.1 -5.4

工业产品 31.77 0.3 1.7

服务业 55.64 0.1 1.1

其它类别

核心CPI 89.16 0.2 1.7

生鲜食品 4.17 2.2 -12.4

(完)

(编译 许娜；审校 张涛)
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