韩国数据：2月通胀率意外下滑，给予央行放宽政策空间

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
这远低于韩国央行2.5-3.5%目标区间的底部，因内需仍然低迷。
在去年降息两次以后，过去四个月以来，韩国央行一直维持政策利率 于2.75%不变。但许多分析师预期未来将至少再降息一次，时间最早会在本月。
数据显示，政府增加福利支出令部分教育及儿童看护相关服务的费用下降，抵消了生鲜食品、公共事业费和公共交通费用的增长。
原油价格疲弱促使油品价格下跌，加上韩元兑美元 升值，也为2月通胀成长放缓贡献了力量。
2月消费者物价指数较前月上涨0.3%，1月则为升0.6%，路透调查预估为上升0.5%。
2月剔除食品和燃料价格的核心通胀年率微升至1.3%，1月和12月均为1.2%。(完) (编译 程琳/梁睿雪; 审校 李春喜)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。