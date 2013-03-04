韩国数据：2月通胀率意外下滑，给予央行放宽政策空间

这远低于韩国央行2.5-3.5%目标区间的底部，因内需仍然低迷。

在去年降息两次以后，过去四个月以来，韩国央行一直维持政策利率 于2.75%不变。但许多分析师预期未来将至少再降息一次，时间最早会在本月。

数据显示，政府增加福利支出令部分教育及儿童看护相关服务的费用下降，抵消了生鲜食品、公共事业费和公共交通费用的增长。

原油价格疲弱促使油品价格下跌，加上韩元兑美元 升值，也为2月通胀成长放缓贡献了力量。

2月消费者物价指数较前月上涨0.3%，1月则为升0.6%，路透调查预估为上升0.5%。