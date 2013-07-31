表格：韩国7月核心CPI较上年同期上涨1.5%，创五个月高点

标题新闻：德国总理梅克尔称同英国进行脱欧谈判时将努力确保欧盟居英人员受扰程度尽可能小
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路透首尔8月1日 - 韩国统计机构周四公布的数据显示：
* 7月消费者物价指数(CPI)较前月增0.2%(路透调查预估为上升0.3%)
* 7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.4%(路透调查预估为上升1.5%)
* 7月核心CPI较上年同期上升1.5%
以下为详细数据:
权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 0.2 1.4
按行业分类
农业,畜牧业,水产 7.76 1.1 0.4
工业产品 31.77 0.0 1.4
服务业 55.64 0.2 1.3
其它类别
核心CPI 89.16 0.1 1.5
生鲜食品 4.17 0.2 0.4
(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
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