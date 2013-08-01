更正-表格：韩国7月CPI较上年同期上涨1.4%，创五个月高点

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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(因英文原文有误，标题中“上涨1.5%”，应为“1.4%”)
路透首尔8月1日 - 韩国统计机构周四公布的数据显示：
* 7月消费者物价指数(CPI)较前月增0.2%(路透调查预估为上升0.3%)
* 7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.4%(路透调查预估为上升1.5%)
* 7月核心CPI较上年同期上升1.5%
以下为详细数据:
权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 0.2 1.4
按行业分类
农业,畜牧业,水产 7.76 1.1 0.4
工业产品 31.77 0.0 1.4
服务业 55.64 0.2 1.3
其它类别
核心CPI 89.16 0.1 1.5
生鲜食品 4.17 0.2 0.4
(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。