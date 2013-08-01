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货币新闻 | 2013年 8月 1日 星期四 08:45 BJT

更正-表格：韩国7月CPI较上年同期上涨1.4%，创五个月高点

(因英文原文有误，标题中“上涨1.5%”，应为“1.4%”)

路透首尔8月1日 - 韩国统计机构周四公布的数据显示：

* 7月消费者物价指数(CPI)较前月增0.2%(路透调查预估为上升0.3%)

* 7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.4%(路透调查预估为上升1.5%)

* 7月核心CPI较上年同期上升1.5%

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 0.2 1.4

按行业分类

农业,畜牧业,水产 7.76 1.1 0.4

工业产品 31.77 0.0 1.4

服务业 55.64 0.2 1.3

其它类别

核心CPI 89.16 0.1 1.5

生鲜食品 4.17 0.2 0.4

(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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