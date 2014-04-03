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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 13:35 BJT

韩国金融：外资3月增持1.2万亿韩元韩国债券

路透首尔4月3日 - 韩国金融服务委员会(FSC)周四公布，外资3月持有的韩国债券增加1.2万亿(兆)韩元，反映出投资者对韩国经济基本面抱有信心。

相比而言，2月外资卖出1.8万亿韩元韩国债券，不过韩国官员称这归因于当月到期债券规模很大。

韩国金融服务委员会发布声明称，外资3月卖出1.2万亿韩元韩股，但未详细说明。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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