韩国金融：外资3月增持1.2万亿韩元韩国债券

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透首尔4月3日 - 韩国金融服务委员会(FSC)周四公布，外资3月持有的韩国债券增加1.2万亿(兆)韩元，反映出投资者对韩国经济基本面抱有信心。
相比而言，2月外资卖出1.8万亿韩元韩国债券，不过韩国官员称这归因于当月到期债券规模很大。
韩国金融服务委员会发布声明称，外资3月卖出1.2万亿韩元韩股，但未详细说明。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。