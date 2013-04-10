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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 11:09 BJT

韩国数据: 2月L货供额较上年同期增长8.2%，高于1月的升8.0%

路透首尔4月10日 - 韩国央行周三公布数据显示，随着经济步上复苏道路，韩国2月L货币供给额上升。

2月L货供额较上年同期增长8.2%，略快于1月的增长8.0%。

韩国央行另一项数据显示，3月银行对家庭的放款增加0.1万亿(兆)韩元(8,776万美元)，2月为下降1.6万亿韩元。(完) (编译 徐文焰；审校 于春红)
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