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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 11:23 BJT

韩国数据：4月L货供额较上年同期增加7.6%，脱离3月的21个月增幅低位

路透首尔6月12日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国4月L货币供给额的同比增幅较3月的21个月低位有所上升，但仍处于相对较低的水准，因为韩国经济增长缓慢。

韩国央行的数据显示，4月L货供额较上年同期增加7.6%。

3月L货供额较上年同期增加7.1%，为2011年中以来的最慢增速。

同时，另一项数据显示，韩国5月家庭信贷净增长2.6万亿(兆)韩元，因为房地产市场温和成长，特别是公寓交易方面。

这也是自去年12月家庭信贷净增长4.9万亿韩元以来的最大月度升幅。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 戴素萍)

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