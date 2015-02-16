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货币新闻 | 2015年 2月 16日 星期一 11:07 BJT

韩国数据：12月L货供额较上年同期增加8.5%--央行

路透首尔2月16日 - 韩国央行周一公布，韩国12月L货供额较上年同
期增加8.5%，11月为增加8.7%。
    
    以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节：
                               1月   12月   11月
    L货供额(较上年同期，%)      --   +8.5   +8.7
    M2货供额(较上年同期，%)     --   +8.1   +8.3
    银行对家庭贷款(万亿韩元)  +0.4   +5.4   +6.0
    
    --L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款
总额。
    --M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票
据、央行债券和市政债券。
    --银行对家庭贷款显示了当月的净变动。1月增幅为2014年1月来最低
。(完)
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