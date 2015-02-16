韩国数据：12月L货供额较上年同期增加8.5%--央行

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透首尔2月16日 - 韩国央行周一公布，韩国12月L货供额较上年同 期增加8.5%，11月为增加8.7%。 以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节： 1月 12月 11月 L货供额(较上年同期，%) -- +8.5 +8.7 M2货供额(较上年同期，%) -- +8.1 +8.3 银行对家庭贷款(万亿韩元) +0.4 +5.4 +6.0 --L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款 总额。 --M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票 据、央行债券和市政债券。 --银行对家庭贷款显示了当月的净变动。1月增幅为2014年1月来最低 。(完)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。