韩国数据：12月L货供额较上年同期增加8.5%--央行

路透首尔2月16日 - 韩国央行周一公布，韩国12月L货供额较上年同 期增加8.5%，11月为增加8.7%。 以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节： 1月 12月 11月 L货供额(较上年同期，%) -- +8.5 +8.7 M2货供额(较上年同期，%) -- +8.1 +8.3 银行对家庭贷款(万亿韩元) +0.4 +5.4 +6.0 --L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款 总额。 --M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票 据、央行债券和市政债券。 --银行对家庭贷款显示了当月的净变动。1月增幅为2014年1月来最低 。(完)