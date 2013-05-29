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亚洲 | 2013年 5月 30日 星期四 05:11 BJT

韩国数据：6月制造业景气判断指数较前月小升，至11个月高位--央行调查

路透首尔5月30日 - 韩国央行周四公布的调查显示，衡量韩国制造商对6月业务评估情况的指数小幅上升，至约一年来的最高位，尽管整体信心仍然低迷。

韩国央行周四在声明中称，经季节调整的6月制造业景气判断指数从5月的75上升至78。此为该指数自2012年7月录得80以来的最高水平。

该指数自2011年3月以来仍低于中性水准100，说明预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。

韩国央行调查了全国近1,400家制造业公司，代表23个主要行业，调查时间为5月15-23日。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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