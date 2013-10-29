韩国数据：11月制造业景气判断指数跳升至2012年初来最高--央行调查

路透首尔10月30日 - 韩国央行周三公布的调查显示，衡量韩国制造商对11月业务评估情况的指数上升至2012年初来最高，因经济持续呈现强劲增长的势头。

韩国央行周三在声明中称，经季节调整的11月制造业景气判断指数从10月的82跳涨至86，此为2012年1月来最高。

该指数读数在100以下显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司，但在经济较好时，该指数倾向保持在低水平。

该指数自2011年2月以来一直低于100。