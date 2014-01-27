韩国数据：2月制造业景气判断指数较上月持稳--央行调查

路透首尔1月28日 - 韩国央行周二公布的调查显示，衡量韩国制造商对2月业务评估情况的指数较1月持平，该国维持缓慢但稳定的复苏态势。

韩国央行周一在声明中称，经季节调整的2月制造业景气判断指数仍在1月的84。

该指数读数在100以下显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。