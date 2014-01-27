韩国数据：2月制造业景气判断指数较上月持稳--央行调查

日本股市：日经指数早盘升至一周半高点，有望六周来首次录得周线涨幅
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
路透首尔1月28日 - 韩国央行周二公布的调查显示，衡量韩国制造商对2月业务评估情况的指数较1月持平，该国维持缓慢但稳定的复苏态势。
韩国央行周一在声明中称，经季节调整的2月制造业景气判断指数仍在1月的84。
该指数读数在100以下显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。
韩国央行调查了全国逾1,500家制造业公司，代表23个主要行业，调查时间为1月14-21日。(完) (编译 李军；审校 利棣儿)
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。