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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 05:07 BJT

韩国数据：3月制造业景气判断指数小跌至82，为五个月低位--央行调查

路透首尔2月28日 - 韩国央行周五公布的调查显示，衡量韩国制造商对3月业务评估情况的指数小幅下跌，反映该国经济复苏的脆弱性。

韩国央行周一在声明中称，经季节调整的3月制造业景气判断指数为82，此为去年10月来最低，2月为84。

该指数读数在100以下显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。

韩国央行调查了全国逾1,500家制造业公司，代表23个主要行业，调查时间为2月14-21日。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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