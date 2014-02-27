韩国数据：3月制造业景气判断指数小跌至82，为五个月低位--央行调查

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透首尔2月28日 - 韩国央行周五公布的调查显示，衡量韩国制造商对3月业务评估情况的指数小幅下跌，反映该国经济复苏的脆弱性。
韩国央行周一在声明中称，经季节调整的3月制造业景气判断指数为82，此为去年10月来最低，2月为84。
该指数读数在100以下显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。
韩国央行调查了全国逾1,500家制造业公司，代表23个主要行业，调查时间为2月14-21日。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)