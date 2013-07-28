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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 06:40 BJT

韩国数据：8月制造业景气判断指数较前月下跌，至1月来最低--央行调查

路透首尔7月29日 - 韩国央行周一公布的调查显示，8月韩国制造业者对企业前景的看法较7月更为悲观。

韩国央行称，经季节调整的8月制造业景气判断指数从7月的76跌至74。此为该指数1月以来的最低水平，当时为73。

此次调查是在韩国央行周四公布第二季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长1.1%之前进行的，共有1,500家制造业公司参与。

该指数低于100，说明预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。

在此次调查中，国内需求疲弱和经济的不确定性是影响企业前景的两大因素。

韩国央行称，参与调查的企业来自23个主要行业，调查是在7月15至22日进行。(完) (翻译 张荻 审校 张涛)
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