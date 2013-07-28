韩国数据：8月制造业景气判断指数较前月下跌，至1月来最低--央行调查

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透首尔7月29日 - 韩国央行周一公布的调查显示，8月韩国制造业者对企业前景的看法较7月更为悲观。
韩国央行称，经季节调整的8月制造业景气判断指数从7月的76跌至74。此为该指数1月以来的最低水平，当时为73。
此次调查是在韩国央行周四公布第二季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长1.1%之前进行的，共有1,500家制造业公司参与。
该指数低于100，说明预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。
在此次调查中，国内需求疲弱和经济的不确定性是影响企业前景的两大因素。
韩国央行称，参与调查的企业来自23个主要行业，调查是在7月15至22日进行。(完) (翻译 张荻 审校 张涛)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。