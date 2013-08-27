韩国数据：9月制造业景气判断指数升至三个月高位--央行调查

路透首尔8月28日 - 韩国央行周三公布的调查显示，衡量韩国制造商对9月业务评估情况的指数上升至三个月高位，但人气仍然负面。

韩国央行周三在声明中称，经季节调整的9月制造业景气判断指数从8月的74上升至78，追平6月以来的最高水平，但仍远低于100。

该指数自2011年1月触及101以来一直低于中性水准100，继续显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。

韩国央行调查了全国逾1,500家制造业公司，代表23个主要行业，调查时间为8月13-21日。(完)