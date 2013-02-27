韩国数据:1月工业生产较上月下降1.5%,为五个月来首次下滑

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透调查的预估中值为1月工业生产将较上月成长0.4%,预估区间为萎缩1.1%至成长2.6%.
1月工业生产较上年同期增加7.3%,12月修正后下跌0.5%.路透调查预估中值为成长6.3%.
韩国拥有一些全球领先的汽车、智能手机和船舶制造商,因此该国工业生产密切反映出口表现.韩国1月出口较上年同期成长10.9%.
韩国1月服务业生产经季节调整后较上月下滑0.9%,12月修正后为增长0.5%.
韩国国家统计局并在声明稿中表示,在工业生产指数的基期从2005年改为2010年后,已修正历史数据.(完) (编译 张荻/戴素萍; 审校 王洋/程琳)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
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