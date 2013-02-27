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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 07:30 BJT

韩国数据:1月工业生产较上月下降1.5%,为五个月来首次下滑

路透调查的预估中值为1月工业生产将较上月成长0.4%,预估区间为萎缩1.1%至成长2.6%.

1月工业生产较上年同期增加7.3%,12月修正后下跌0.5%.路透调查预估中值为成长6.3%.

韩国拥有一些全球领先的汽车、智能手机和船舶制造商,因此该国工业生产密切反映出口表现.韩国1月出口较上年同期成长10.9%.

韩国1月服务业生产经季节调整后较上月下滑0.9%,12月修正后为增长0.5%.

韩国国家统计局并在声明稿中表示,在工业生产指数的基期从2005年改为2010年后,已修正历史数据.(完) (编译 张荻/戴素萍; 审校 王洋/程琳)
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