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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 08:21 BJT

韩国数据：3月制造业PMI升至一年高位，因新出口订单大增

这是2012年3月以来的最高水平，也是连续第二个月高于50的荣衰分界线。

3月新出口订单分项指数经季节调整后升至53.5，为两年来最高。

上述改善显示这个亚洲第四大经济体的情况可能正在好转。韩国拥有一些全球最大的汽车、造船和智能手机生产企业，但全球需求不振令出口企业处境艰难。

韩国新一届政府上周大幅调降了2013年经济增长预估，并承诺将采取各种刺激措施来促使经济摆脱低迷状态。

决策者排除了近期出口大幅回升的可能性，因全球需求疲弱，而且日圆急贬值会导致韩国出口的价格竞争力下降。(完）

(编译 梁睿雪/张涛; 审校 郑茵)
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