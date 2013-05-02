韩国数据：4月制造业PMI触及25个月高位，因新订单持续增加

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
这是该指数连续第三个月上升，且是2011年3月以来的最高水平，还是连续第三个月高于50的荣枯分水岭。
4月新出口订单分项指数经季节调整后为52.4，表明海外订单继续增长，不过较3月的53.5有所下降。这说明国内新订单大幅上升。
“证据表明，在经济形势广泛改善的背景下，产出扩张的主要推力是新订单的增加，”Markit在一份声明中称，并补充道，内需以及来自中国和日本的订单是4月的主要推动因素。
决策者已经排除了韩国经济大幅加速的可能，但韩国央行估计其第一季GDP经季节性调整后GDP较前季成长0.9%。
这一预估超过市场预期，也是韩国两年来最快季度增速。(完) (编译 梁睿雪/李爽; 审校 张明钧)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。