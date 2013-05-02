韩国数据：4月制造业PMI触及25个月高位，因新订单持续增加

这是该指数连续第三个月上升，且是2011年3月以来的最高水平，还是连续第三个月高于50的荣枯分水岭。

4月新出口订单分项指数经季节调整后为52.4，表明海外订单继续增长，不过较3月的53.5有所下降。这说明国内新订单大幅上升。

“证据表明，在经济形势广泛改善的背景下，产出扩张的主要推力是新订单的增加，”Markit在一份声明中称，并补充道，内需以及来自中国和日本的订单是4月的主要推动因素。

决策者已经排除了韩国经济大幅加速的可能，但韩国央行估计其第一季GDP经季节性调整后GDP较前季成长0.9%。