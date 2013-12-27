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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 09:59 BJT

《焦点》韩国政府希望在经济成长加速之际提振国内需求

多项指标都反映出内需疲弱，比如经常帐盈余今年可能创纪录高位，消费者通胀则远低于央行目标区间低端。

根据经济合作暨发展组织(OECD)，去年韩国家庭债务与可支配收入之比为153.4%，远高于OECD国家均值121.3%。

韩国政府已经采取措施，旨在抑制家庭债务膨胀和帮助缓解债务负担。一位企划财政部官员称，最早可能在1月采取进一步举措。

企划财政部表示，政府还计划出台新举措，进一步取消制约服务行业企业投资和生产力的监管限制。

“我们的目标不只是确保经济复苏，还要着眼未来三四年并增强国家的经济基本面。”企划财政部经济政策部门主管Kim Chul-ju对记者表示。(完)

(编译 郑茵/朱晓军/杜明霞；审校 许娜)

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