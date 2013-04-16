韩国数据：3月PPI按年下跌2.4%，跌幅为三年半最大

路透首尔4月17日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国3月生产者物价指数(PPI)跌幅为三年半最大，为九个月来第八个月下滑。

央行数据显示,3月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌2.4%，此为2009年10月下挫3.1%以来最大同比跌幅，2月降幅为1.6%。

央行记录显示，农产品价格较上年同期大跌10.1%，为1987年1月来最大跌幅。 央行表示,韩国3月PPI较上月下滑0.4%，之前连续两个月上涨，2月为增长0.7%。

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

3月 2月 3月 2月

(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.4 0.7 -2.4 -1.6 主要类别

农渔林产品 -3.8 1.9 -10.1 -5.2

工业产品 -0.6 0.8 -4.1 -3.0

电力,自来水,燃气 1.4 1.6 6.3 5.3

服务业 0.2 0.1 0.2 0.4