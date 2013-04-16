韩国数据：3月PPI按年下跌2.4%，跌幅为三年半最大

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔4月17日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国3月生产者物价指数(PPI)跌幅为三年半最大，为九个月来第八个月下滑。
央行数据显示,3月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌2.4%，此为2009年10月下挫3.1%以来最大同比跌幅，2月降幅为1.6%。
央行记录显示，农产品价格较上年同期大跌10.1%，为1987年1月来最大跌幅。 央行表示,韩国3月PPI较上月下滑0.4%，之前连续两个月上涨，2月为增长0.7%。
下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):
3月 2月 3月 2月
(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.4 0.7 -2.4 -1.6 主要类别
农渔林产品 -3.8 1.9 -10.1 -5.2
工业产品 -0.6 0.8 -4.1 -3.0
电力,自来水,燃气 1.4 1.6 6.3 5.3
服务业 0.2 0.1 0.2 0.4
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占59.47%,服务业占31.28%,农渔产品则占3.88%.(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。