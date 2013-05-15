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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 05:11 BJT

韩国数据：4月PPI按年下跌2.8%，连续第九个月下滑

路透首尔5月16日 - 韩国央行周四公布的数据显示，韩国4月生产者物价指数(PPI)录得大约三年半来最大跌幅，且为连续第九个月下降。

　　央行数据显示，4月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌2.8%，此为2009年10月下挫3.1%以来最大同比跌幅，3月降幅为2.4%。

央行记录显示，农产品价格继续领跌，农产品价格较上年同期下跌7.5%，跌幅小于3月跌幅10.0%。水果生产者物价4月较上年同期暴跌39.9%。 　　央行表示，韩国4月PPI较上月下滑0.3%，3月按月跌幅为0.4%.

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

4月 3月 4月 3月

(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.3 -0.4 -2.8 -2.4 主要类别

农渔林产品 -0.4 -3.6 -7.5 -10.0

工业产品 -0.5 -0.6 -4.7 -4.1

电力,自来水,燃气 0.0 1.4 6.5 6.3

服务业 0.0 0.2 0.0 0.2

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占59.47%,服务业占31.28%,农渔产品则占3.88%.(完) (编译 利棣儿；审校　李军)
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