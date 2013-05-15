韩国数据：4月PPI按年下跌2.8%，连续第九个月下滑

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透首尔5月16日 - 韩国央行周四公布的数据显示，韩国4月生产者物价指数(PPI)录得大约三年半来最大跌幅，且为连续第九个月下降。
央行数据显示，4月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌2.8%，此为2009年10月下挫3.1%以来最大同比跌幅，3月降幅为2.4%。
央行记录显示，农产品价格继续领跌，农产品价格较上年同期下跌7.5%，跌幅小于3月跌幅10.0%。水果生产者物价4月较上年同期暴跌39.9%。 央行表示，韩国4月PPI较上月下滑0.3%，3月按月跌幅为0.4%.
下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):
4月 3月 4月 3月
(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.3 -0.4 -2.8 -2.4 主要类别
农渔林产品 -0.4 -3.6 -7.5 -10.0
工业产品 -0.5 -0.6 -4.7 -4.1
电力,自来水,燃气 0.0 1.4 6.5 6.3
服务业 0.0 0.2 0.0 0.2
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占59.47%,服务业占31.28%,农渔产品则占3.88%.(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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