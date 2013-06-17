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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 05:15 BJT

韩国数据：5月PPI按年下跌2.6%，连跌10个月

路透首尔6月18日 - 韩国央行周二公布的数据显示，韩国5月生产者物价指数(PPI)连续第10个月下跌，显示需求仍然疲弱，尽管跌幅低于4月。

　　央行数据显示，5月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌2.6%，4月同比下跌2.8%，为2009年10月来最大同比跌幅。

央行记录显示，农产品价格自2月以来领跌PPI，农产品价格较上年同期下跌9.7%。 　　央行表示，韩国5月PPI较上月下滑0.4%，4月按月跌幅为0.3%.

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

5月 4月 5月 4月

(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.4 -0.3 -2.6 -2.8 主要类别

农渔林产品 -2.8 -0.4 -9.7 -7.5

工业产品 -0.5 -0.5 -4.4 -4.7

电力,自来水,燃气 -0.1 0.0 6.9 6.5

服务业 0.1 0.0 0.1 0.0

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占59.47%,服务业占31.28%,农渔产品则占3.88%.(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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