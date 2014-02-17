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亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 06:27 BJT

韩国数据: 1月PPI同比下跌0.3%，降幅为16个月来最小

路透首尔2月18日 - 韩国央行周二公布的数据显示,韩国1月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌，但跌幅为16个月来最小，而服务业价格上升，显示韩国经济人气正在改善。

央行数据显示，1月PPI较上年同期下跌0.3%，为2012年9月来最小跌幅,12月同比下跌0.4%.

韩国央行并未对数据做出评估，但目前的迹象显示，韩国经济持续复苏，受国内外需求改善的推动。

央行数据还显示，1月服务业分项指数较上年同期上升1.3%，为14个月来最大涨幅。

韩国通胀率持续位于低位，1月通胀率为1.1%，而央行的目标为3%，但央行预计通胀未来几个月将开始上升。

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比：

1月 12月 1月 12月

(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.2 0.2 -0.3 -0.4 主要类别

农渔林产品 4.8 0.7 -1.9 -4.3

工业产品 -0.2 0.1 -1.8 -1.4

电力,自来水,燃气 2.2 1.9 8.5 7.4

服务业 0.3 0.2 1.3 0.7 注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占61.54%，服务业占29.15%，农渔产品则占3.15%，电力、自来水、燃气占5.92%。(完)
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