韩国数据: 1月PPI同比下跌0.3%，降幅为16个月来最小

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透首尔2月18日 - 韩国央行周二公布的数据显示,韩国1月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌，但跌幅为16个月来最小，而服务业价格上升，显示韩国经济人气正在改善。
央行数据显示，1月PPI较上年同期下跌0.3%，为2012年9月来最小跌幅,12月同比下跌0.4%.
韩国央行并未对数据做出评估，但目前的迹象显示，韩国经济持续复苏，受国内外需求改善的推动。
央行数据还显示，1月服务业分项指数较上年同期上升1.3%，为14个月来最大涨幅。
韩国通胀率持续位于低位，1月通胀率为1.1%，而央行的目标为3%，但央行预计通胀未来几个月将开始上升。
下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比：
1月 12月 1月 12月
(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.2 0.2 -0.3 -0.4 主要类别
农渔林产品 4.8 0.7 -1.9 -4.3
工业产品 -0.2 0.1 -1.8 -1.4
电力,自来水,燃气 2.2 1.9 8.5 7.4
服务业 0.3 0.2 1.3 0.7 注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占61.54%，服务业占29.15%，农渔产品则占3.15%，电力、自来水、燃气占5.92%。(完)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12