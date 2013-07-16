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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 05:14 BJT

韩国数据：6月PPI按年下跌1.4%，为12月以来最小降幅

路透首尔7月17日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国6月生产者物价指数(PPI)再度下跌，但降幅为12月以来最低，暗示长期以来的跌势可能即将结束。

　　央行数据显示，6月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌1.4%，5月同比下跌2.6%。

6月PPI连续第九个月同比下跌。不过，降幅为12月以来最低。

PPI降幅缩小是因在该指数中权重最大的工业品降速放缓，同比下降2.7%，5月降幅为4.4%。 　　央行表示，韩国6月PPI与上月持平，5月为下降0.3%。

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

6月 5月 6月 5月

(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.0 -0.3 -1.4 -2.6 主要类别

农渔林产品 -1.3 -2.8 -5.9 -9.7

工业产品 0.0 -0.4 -2.7 -4.4

电力,自来水,燃气 -0.1 -0.1 6.8 6.9

服务业 0.0 0.1 0.2 0.1

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占61.14%,服务业占29.81%,农渔产品则占3.38%.(完) (编译 母红; 审校 李军)

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