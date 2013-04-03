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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 10:44 BJT

韩国政经：总统朴槿惠称追加预算应侧重就业和劳动阶层

路透首尔4月3日 - 韩国总统朴槿惠周三表示：

* 追加预算案应侧重于创造就业和支持劳动阶层

* 并指示采取措施帮助受日圆贬值影响的小企业。(完)
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