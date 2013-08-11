韩国数据：7月进口物价同比下跌4.3%，出口物价下跌1.5%

国际油市：油价跳涨，此前美国对叙利亚实施导弹打击
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透首尔8月12日 - 韩国央行的初步数据周一显示，韩国7月进口物价较去年同期下跌4.3%，与6月降幅相同，均为去年9月以来最慢跌速。
7月以韩元计出口物价较上年同期下降1.5%，跌速为2012年8月下滑0.7%以来最慢。
韩国央行的进口与出口物价初估数据，通常在次月进行修正。
以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
*7月 6月 5月 4月 3月
进口物价
较上年同期(%) -4.3 -4.3 -9.7 -9.7 -10.8
较上月(%) -0.8 2.1 -1.8 0.1 -0.8
出口物价
较上年同期(%) -1.5 -2.0 -5.8 -5.7 -5.9
较上月(%) -0.8 2.6 -0.9 0.6 0.3
*有待修订
(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
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