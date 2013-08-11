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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 06:35 BJT

韩国数据：7月进口物价同比下跌4.3%，出口物价下跌1.5%

路透首尔8月12日 - 韩国央行的初步数据周一显示，韩国7月进口物价较去年同期下跌4.3%，与6月降幅相同，均为去年9月以来最慢跌速。

7月以韩元计出口物价较上年同期下降1.5%，跌速为2012年8月下滑0.7%以来最慢。

韩国央行的进口与出口物价初估数据，通常在次月进行修正。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

*7月 6月 5月 4月 3月

进口物价

较上年同期(%) -4.3 -4.3 -9.7 -9.7 -10.8

较上月(%) -0.8 2.1 -1.8 0.1 -0.8

出口物价

较上年同期(%) -1.5 -2.0 -5.8 -5.7 -5.9

较上月(%) -0.8 2.6 -0.9 0.6 0.3

*有待修订

(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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