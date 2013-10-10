韩国数据：9月进口物价同比下滑8.1%，跌速为5月以来最快

国泰君安期货：沪锌短线回调提供做多良机
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
路透首尔10月11日 - 韩国央行周五表示，韩国9月进口物价同比下跌速度是今年5月以来最快，因韩元升值和油价下跌。
央行数据显示，9月以韩元计的进口物价较上年同期下滑8.1%，为今年5月同比下跌9.6%以来最快下跌速度，8月同比下降5.3%。
央行一位官员说韩元升值是主因，韩元兑美元9月同比攀升3.3%。
9月原油价格同比下跌2.9%。 进口物价从去年8月录得同比上升0.5%之后，就呈现下滑走势，抑制了韩国通胀。
同时，9月以韩元计的出口物价较上年同期下降4.6%，下滑速度也是今年5月下滑5.8%以来最快。
以下为韩国进出口物价数据细目：
*9月 8月 7月 6月 5月
进口物价
较上年同期(%) -8.1 -5.3 -4.3 -4.3 -9.7
较上月(%) -2.3 0.7 -0.8 2.1 -1.8
出口物价
较上年同期(%) -4.6 -2.2 -1.6 -2.0 -5.8
较上月(%) -2.4 -0.7 -0.9 2.6 -0.9 *尚待修正。(完)
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
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