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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 06:11 BJT

韩国数据：9月进口物价同比下滑8.1%，跌速为5月以来最快

路透首尔10月11日 - 韩国央行周五表示，韩国9月进口物价同比下跌速度是今年5月以来最快，因韩元升值和油价下跌。

央行数据显示，9月以韩元计的进口物价较上年同期下滑8.1%，为今年5月同比下跌9.6%以来最快下跌速度，8月同比下降5.3%。

央行一位官员说韩元升值是主因，韩元兑美元9月同比攀升3.3%。

9月原油价格同比下跌2.9%。 　　进口物价从去年8月录得同比上升0.5%之后，就呈现下滑走势，抑制了韩国通胀。

同时，9月以韩元计的出口物价较上年同期下降4.6%，下滑速度也是今年5月下滑5.8%以来最快。

以下为韩国进出口物价数据细目：

*9月 8月 7月 6月 5月

进口物价

较上年同期(%) -8.1 -5.3 -4.3 -4.3 -9.7

较上月(%) -2.3 0.7 -0.8 2.1 -1.8

出口物价

较上年同期(%) -4.6 -2.2 -1.6 -2.0 -5.8

较上月(%) -2.4 -0.7 -0.9 2.6 -0.9 *尚待修正。(完)

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