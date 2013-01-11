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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 10:48 BJT

韩国央行: 降低2013年经济成长与通胀预估

路透首尔1月11日 - 韩国央行周五降低今年的经济成长预估,预计今年经济成长2.8%.去年时预计成长3.2%.

"我们预计今年经济成长2.8%,明年成长3.8%,"韩国央行总裁金仲秀在记者会上表示.

金仲秀表示,2013年通胀率料为2.5%,低于先前的预测.央行总裁称2014年通胀率料为2.8%.

韩国央行稍早决定维持指标利率不变.(完)

(编译 张涛; 审校 徐文焰)
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