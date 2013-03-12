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货币新闻 | 2013年 3月 12日 星期二 09:20 BJT

路透调查：韩国央行周四将按兵不动，但近期或很快降息

该调查中有13位分析师认为，今年韩国央行可能至少降息一次，多半落在第二季度，10位分析师认为韩国央行今年剩余时间内将维持利率不变。

还有一位分析师认为该央行可能在第三季升息。

多数预计央行本月或随后降息的分析师表示，央行会通过降息来为朴槿惠新政府今年上半年将公布的政策提供支持。(完) (编译 丁琦/石冠兰 审校 程琳/张涛)
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