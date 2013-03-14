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货币新闻 | 2013年 3月 14日 星期四 09:24 BJT

韩国央行：维持利率在2.75%不变，符合预期

路透首尔3月14日 - 韩国央行周四连续第五个月维持利率不变，符合市场预估。该央行在评估海外经济形势以及朝鲜半岛升温的紧张局势。

央行发言人称，货币政策委员会维持指标利率在2.75%不变，但未加具体阐述。 韩国央行总裁金仲秀将于0220GMT召开记者会。

路透访问的24位分析师中，有17位预计韩国央行维持利率稳定，剩余七位预计会降息。受访分析师中有13位称，韩国央行今年将降息一次。(完) (编译 李爽; 审校 王兴亚)
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