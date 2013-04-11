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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 10:11 BJT

《即时观点》韩国央行意外维持利率在2.75%不变

市场反应：

央行公布利率决议后，韩国6月公债期货扩大跌势，韩元则延续涨势，韩国股市回吐涨幅，下跌0.1%。

背景资料：

- 韩国政府本月将今年经济成长率预估调降至2.3%，此前12月时的预估为成长3.0%。

- 韩国央行周四稍晚将公布修正后的经济成长预估值，此前对今明两年的预估分别为成长2.8%和3.8%。

- 韩国2012年第四季较上年同期成长1.5%，为近三年来最慢增速，因企业设备投资和建筑支出下降抵消民间消费增长起到的带动作用。

- 韩国今年第一季出口较上年同期增长0.5%，为一年来首次出现同比增长，进口则连续第四季下降，同比降3.0%。

- 决策者和企业担心，随着日本通过大举刺激举措对抗通缩，日圆全球性大幅贬值将令韩国出口企业受创。

- 决策者还密切关注北韩(朝鲜)紧张局势升温的影响，平壤当局数周以来的口头恫赫已撼动韩国金融市场投资者信心。(完) (编译 李爽; 审校 沈以文)
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