韩国央行：4月会议维持利率不变，但有三位委员支持降息--会议记录

路透首尔4月30日 - 韩国央行周二公布的会议记录显示，该行在本月稍早的政策会议上以4-3的票数决定维持利率不变，有三位央行政策委员支持降息。

在4月11日的会议上，三位货币政策委员会成员要求降息，他们认为需要降息来应对日本大幅宽松货币政策，而且韩国经济复苏所需时间长于预期。

在本次会议上，韩国央行决定维持政策利率 在2.75%不变，此意外决定打击公债价格录得两年多来最大单日跌幅。(完)